قبائل وسط سيناء ترفض ترويج الفتنة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى

جاء ذلك خلال جلسة للصلح بعد خلافات نشبت بين قبيلتين بوسط سيناء، وتسببت صفحات الفيس بوك فى تصعيدها .
وقال "الشيخ عبدالله جهامة" رئيس جمعية مجاهدى سيناء وأحد رموز قبائل سيناء لـ"اليوم السابع"، أن الجلسة عقدت بديوان الشيخ "دخل الله الحويطى"، وكان محل الجلسة فى ديوانه بمحافظة السويس .
وأشار جهامة، إلى أنه بعد تصاعد وتيرة الخلافات بين عشيرتين من قبيلتين بوسط سيناء، إثر تداول اشاعات على صفحات التواصل ، تدخل رموز القبائل بتوجيهات ترفض استخدام "فيس بوك" للإساءة للآخرين من قبائل وعائلات واشخاص، لتسبب هذه الإساءات فى فتنة وتكدير للسلم الاجتماعى .
وأعرب جهامة عن شكره وتقديره لكل الجهات الرسمية التى ساعدت ابناء القبائل على التصدى وسرعة حل أي خلافات بين ابناء العشائر والقبائل بسيناء .
من جانبه أوضح "الشيخ دخل الله الحويطى"، أنه تم إنهاء كافة الخلافات وأ، هدف التصدى للفتن والشائعات هو الحفاظ على أمن المجتمع .
قبائل وسط سيناء خلال الجلسة العرفية (1)
قبائل وسط سيناء خلال الجلسة العرفية (2)
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