قافلة "حياة كريمة" تعالج 1536 مريضا فى أبوصوير بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية قافلة طبية بمركز ابوصوير وتضم القافلة كافة التخصصات الطبية وأقيمت القافلة على مدار يومين، وتفقد الدكتور على حطب وكيل صحة الإسماعيلية القافلة الطبية‏ فى يومها الثانى بإدارة أبو صوير الصحية يرافقه دكتور محمد لطفى منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

وقال "حطب" إن القافلة تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة والأشعة والإحالة والفحوصات المعملية والتثقيف الصحى.

وشملت القافلة أيضا عيادات الباطنة، والجراحة، والأطفال، والنساء، وتنظيم الأسرة، والرمد، والجلدية، والأسنان، كما تتضمن أشعة ومعامل للدم والطفيليات، كما تضمنت القافلة عيادة للكشف عن أمراض الضغط والسكر، وتحويل الحالات إلى عيادة الباطنة لاِتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف علاج شهرى ومتابعة الحالة من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل.

كما قامت القافلة بحملة توعية وتثقيف صحى بالرضاعة الطبيعية والوقاية من فيروس كورونا وكيفية إتباع أهم الاِرشادات الطبية بدءاً من التباعد الإجتماعى وصولاً إلى أتباع كافة إرشادات النظافة العامة والتطهير والتعقيم المتواصل.

وبلغ إجمالى تردد المواطنين خلال يومى فاعليات القافلة الطبية بإدارة أبو صوير الصحية 1536 مواطن على العيادات والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة وصرف العلاج بالمجان.

ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية لن تدخر جهدا لدعم الصحة فى وصول القوافل العلاجية بكافة العزب والقرى الفقيرة من الموارد الصحية و التى تبعد الخدمات الصحية عنها بمسافات وتحتاج إلى رعاية الدولة، مشيدا بالجهد المبذول للوصول إلى مستفيدى الخدمة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، كما يتابع المحافظ تلك المبادرة ونتائج القوافل العلاجية أولا بأول للتأكد من وصول الخدمة الصحية لمستحقيها.