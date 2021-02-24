اليوم السابع
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قائد مركب مريوط: فشلت فى السيطرة عليها بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:56 م
قائد مركب مريوط: فشلت فى السيطرة عليها بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح منطقة مريوط
الإسكندرية أسماء على بدر

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يواصل فريق الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا مركب مريوط الغارق غرب الإسكندرية، منذ 72 ساعة.
 
فيما قال قائد المركب الغارق " محمود.ع.ح" 23 سنة فى التحقيقات التى أجريت معه:" إنهم كانوا خرجوا فى رحلة بحرية، وأثناء عودتهم فوجىء بارتفاع الموج، وزيادة سرعة الرياح، فحاول تفاديها لكنه فشل فى السيطرة على المركب، ووسط صراخ الأطفال وخوفهم انقلب القارب بالكامل".
 
 
وأضاف" حاولت انقاذ أسرتى، وفشل فى انقاذ زوجتى ووالدتى وابنتى، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد أن جرفتهم الأمواج بعيدا ولم أستطع اللحاق بهم".
 
 
وكان رجال الحماية المدنية مدعومين بفرق الإنقاذ نجحوا في انتشال جثة طفل رضيع من بحيرة مريوط، مساء الثلاثاء، ليرتفع عدد الجثامين التى تم انتشالها إلى 11، فيما أصيب  5 أخرين، ويجرى البحث عن 4 مفقودين.
 
وبالمعاينة تبين إن الطفل عمره عام ونصف، ونقل عبر الإسعاف إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.
 
وأدى أهالي نجع مطيريد، بمنطقة برج العرب، غرب محافظة الإسكندرية، صلاة الجنازة مساء  الثلاثاء على 9 من ضحايا مركب بحيرة مريوط، الذين تم انتشالهم عقب غرق مركب تنزه بالبحيرة.
 
ووصلت السيارات التي تحمل جثامين النساء والأطفال قادمة من مشرحة مستشفى العامرية بعد إنهاء تصاريح الدفن، وسط صراخ وعويل من أهالي المتوفين.
 
 

 


الاسكندريه

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مركب مريوط

غرق مركب مريوط

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