اليوم السابع
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قائد القيادة الوسطى بالقوات الأمريكية: السعودية تسعى لحل سياسى باليمن

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:15 م
قائد القيادة الوسطى بالقوات الأمريكية: السعودية تسعى لحل سياسى باليمن كينيث ماكينزى
كتب أحمد عرفة

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قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الوسطى الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية تسعى لحل سياسي باليمن، واعتداءات الحوثيين لا تساعد، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف قائد القيادة الوسطى الأمريكية: "نواصل دعمنا لتسوية بين الحكومة الأفغانية وطالبان وقد التزمنا بالاتفاق مع الحركة".

وتابع قائد القيادة الوسطى الأمريكية: "لدينا مؤشرات حول هجمات على السعودية وقد أطلعناهم على هذا الأمر". واستطرد قائد القيادة الوسطى الأمريكية: "لن نغلق أو نستحدث أي قواعد عسكرية في المنطقة ونعمل على تعقيد قدرة إيران على استهدافها".


الجيش الامريكى

السعوديه

ايران

اليمن

الحوثيين

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