قائد القيادة الوسطى بالقوات الأمريكية: السعودية تسعى لحل سياسى باليمن

كتب أحمد عرفة

قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الوسطى الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية تسعى لحل سياسي باليمن، واعتداءات الحوثيين لا تساعد، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف قائد القيادة الوسطى الأمريكية: "نواصل دعمنا لتسوية بين الحكومة الأفغانية وطالبان وقد التزمنا بالاتفاق مع الحركة".

وتابع قائد القيادة الوسطى الأمريكية: "لدينا مؤشرات حول هجمات على السعودية وقد أطلعناهم على هذا الأمر". واستطرد قائد القيادة الوسطى الأمريكية: "لن نغلق أو نستحدث أي قواعد عسكرية في المنطقة ونعمل على تعقيد قدرة إيران على استهدافها".