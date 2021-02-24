فيلا وطيران درجة أولى واستقبال VIP.. شروط الشيخ محمود الشحات لقراءة القرآن خارج مصر

كتب على عبد الرحمن تصوير سامى وهيب – عمرو مصطفى

أكد القارئ الشيخ محمود الشحات أنور ، أنه لا يشترط أجرا محددا لتلاوة القرآن الكريم، قائلاً:" مفيش أسعار ثابتة فنحن كقراء قرآن لسنا مثل المطربين، فمثلا ممكن اتفق مع الشخص على سعر معين سواء هنا في مصر أو خارجها، ثم أفاجئ بظروف لديه أو أن حاله غير ميسور فآخذ ما يعطيه لى دون جدال، ولكن هناك شروط ثابتة أضعها لمن يوجه لى دعوات سفر للخارج".

وتابع الشيخ محمود الشحات أنور في ندوة بـ "اليوم السابع" تنشر لاحقا : "أشترط خارج مصر أن تكون الإقامة على مستو عال فيكون الطيران "بيزنس" أو درجة أولى والفندق 5 نجوم وسيارة حديثة للتنقلات من المطار وداخل المدينة التي أسافر إليها، واستقبال رسمي في المطار والخروج من صالة كبار الزوار "VIP" ، ولو في أوربا أو إنجلترا اشترط فيلا خاص، وهذا ليس لشخصى ولكن لأننى أريد أن أعز القرآن الكريم، فأنا قارئ قرآن اعتبر نفسى وزير أو رئيس جمهورية، وبالمناسبة لم أسافر منذ ظهور كورونا طبعا، وكانت آخر مرة سافرت قبل ظهور فيروس كورونا إلى دولة لبنان بدعوة من الرئاسة لافتتاح مؤتمر هناك بتلاوة من القرآن الكريم، كما أننى سافرت البحرين وكانت إقامتى في جناح ملكى بأحد الفنادق".

وحول أبرز الدول التي سافر إليها الشيخ محمود الشحات أنور قال: "منذ عام 2004 وأنا أسافر مدعو قارئا للقرآن ومحكم في المسابقات، فسافرت مثلا إلى أفريقيا وآسيا والإمارات ودول الخليج وأوربا وانجلترا ورفضت أكثر من دعوة إلى أمريكا، وأكثر الدول التي أتردد عليها هي أندونيسيا حيث سافرتها أكثر من 10 مرات".