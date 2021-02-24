فيديو يرصد لحظة العثور على جثة طفل من ضحايا حادث غرق مركب الإسكندرية

الأسكندرية – أسماء على بدر

رصد فيديو بثه أحد القائمين على أعمال استخراج ضحايا حادث مركب مريوط الغارق في الأسكندرية، العثور على جثة طفل من ضحايا حادث المركب، إلى جانب استخراج جثة أخرى خلال أعمال البحث من قبل الغواصين المشاركين بأعمال البحث.

وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج 14 متوفيا على مدار الساعات الماضية وجار البحث عن طفل آخر تحت الماء، بالإضافة إلى وجود 5 مصابين يتلقون العلاج.

وكانت قد قررت نيابة العامرية ثان صرف قائد المركب من سرايا النيابة لاستلام جثامين أهليته ودفنهم بعد إنهاء الإجراءات من النيابة.

وباشرت نيابة العامرية ثان التحقيقات تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة والعامرية الكلية واستدعت قائد المركب الذى راح ضحيته 14 شخصا وإصابة 6 أشخاص فى الحادث بعد انقلاب المركب أثناء عودتها من رحلة بحرية فى بحيرة مريوط.

كما انتقل فريق من نيابة العامرية ثانى بالإسكندرية لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان كما انتقلت إلى مستشفى العامرية لسؤال المصابين وسؤال أهلية المتوفين وطالبت الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأرسلت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية مخاطبات الثروة السمكية وهيئة الملاحة البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرجت منه المركب مرخص للصيد أم لا وذلك فى إطار تحقيقات النيابة العامة لحادث غرق مركب فى بحيرة مريوط.