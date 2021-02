فوز 16 مشروعا بحثيا بمعرض العلوم والهندسة لطلاب التعليم ما قبل الجامعى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

قال الدكتور كمال غلاب، منسق جامعة الفيوم، رئيس لجنة تحكيم المعرض وعميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، بأن المشروعات الفائزة للمعرض المحلى للعلوم والهندسة لطلاب التعليم ما قبل الجامعى، بلغت 16 مشروعا بحثيا تم تصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.

وقد وجاءت المشروعات على النحو التالى:

- antibtic Disasster بإدارة أبشواى .

- أثر الألعاب الإليكترونية على سلوك الطلاب ( إدارة أبشواي)

- Cancer caratio استيم

- Pollution has changed to be asolutio استيم

- The reaction that would produec clean fossil fuel forever استيم

-Bioluminscence إطسا

- المولد الصوتى (التعليم الفني)

- ساعة أمان (التعليم الغني)

- معالجة مياة الصرف الصحى (سنورس)

- وداعا لمرض الروماتوميد (شرق الفيوم)

- إنترنت الأشياء الآمن (شرق الفيوم)

- مخابز موفرة (شرق الفيوم)

- الحذاء الاليكترونى (شرق الفيوم)

- الواقع المعزز (شرق الفيوم)

- X lrp/psc غرب الفيوم

- جنة مالحة (غرب الفيوم)

وبهذه النتيجة تكون إدارة شرق الفيوم، قد حصلت على 5 مشروعات تم تصعيدها و3 مشروعات لمدارس استيم، ومشروعين لكل من إدارة أبشواى وسنورس وغرب الفيوم والتعليم الفني .



إعلان أسماء المشروعات الفائزة



الطلاب الفائزين بالمعرض