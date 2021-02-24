اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:02 م
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فوز 16 مشروعا بحثيا بمعرض العلوم والهندسة لطلاب التعليم ما قبل الجامعى بالفيوم

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:38 م
فوز 16 مشروعا بحثيا بمعرض العلوم والهندسة لطلاب التعليم ما قبل الجامعى بالفيوم الطلاب الفائزين بالمعرض
الفيوم - رباب الجالي

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قال الدكتور كمال غلاب، منسق جامعة الفيوم، رئيس لجنة تحكيم المعرض وعميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، بأن المشروعات الفائزة للمعرض المحلى للعلوم والهندسة لطلاب التعليم ما قبل الجامعى، بلغت 16 مشروعا بحثيا تم تصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.

وقد وجاءت المشروعات على النحو التالى:

-         antibtic Disasster بإدارة أبشواى .

- أثر الألعاب الإليكترونية على سلوك الطلاب ( إدارة أبشواي)

- Cancer caratio  استيم

- Pollution has changed to be asolutio  استيم

- The reaction that would produec clean fossil fuel forever  استيم

-Bioluminscence  إطسا

- المولد الصوتى (التعليم الفني)

- ساعة أمان (التعليم الغني)

- معالجة مياة الصرف الصحى (سنورس)

- وداعا لمرض الروماتوميد (شرق الفيوم)

- إنترنت الأشياء الآمن (شرق الفيوم)

- مخابز موفرة (شرق الفيوم)

- الحذاء الاليكترونى (شرق الفيوم)

- الواقع المعزز (شرق الفيوم)

- X lrp/psc  غرب الفيوم

- جنة مالحة (غرب الفيوم)

وبهذه النتيجة تكون إدارة شرق الفيوم، قد حصلت على 5 مشروعات تم تصعيدها و3 مشروعات لمدارس استيم، ومشروعين لكل من إدارة أبشواى وسنورس وغرب الفيوم والتعليم الفني .

اعلان اسماء المشروعات الفائزة
إعلان أسماء المشروعات الفائزة

 

الطلاب الفائزين بالمعرض
الطلاب الفائزين بالمعرض
الطلاب الفائزين
الطلاب الفائزين

 


الفيوم

جامعة الفيوم

رئيس جامعة الفيوم

منسق جامعة الفيوم

دول حوض النيل

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