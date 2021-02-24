فودافون تكشف تفاصيل الاستحواذ على حصة 20% من Bee ومصاري

كتبت هبة السيد

قال مسؤول رفيع بشركة فودافون مصر ، أكبر شركة محمول من حيث عدد المشتركين بمصر، إنه سيتم إتمام الفحص النافي للجهالة والإتفاق النهائي للاستحواذ على 20% من مصارى وBee بعد ثلاث شهور.

وأعلنت فودافون أمس توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على 20% من أسهم الشركتين التابعتين مصاري وBee من خلال زيادة رأسماليهما بالقيمة الاسمية.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الصفقة تأتي في إطار توسع الشركة بسوق المدفوعات الرقمية حيث توجد فرص كبيرة للنمو مع أطراف الصفقة، خاصة مع استحواذ "فودافون كاش" علي 65% من سوق المحافظ الإلكترونية بمصر.

وأضاف المصدر أن فودافون تعمل علي التوسع في سوق المدفوعات الرقمية بشكل أكبر لذا تحتاج الي زيادة منافذ التوزيع والصرف وإيداع الأموال الي جانب منافذ الشركة وبالعلامة التجارية لها، خاصة مع قوة محفظة فودافون كاش التي لها عدد كبير من العملاء بكافة أنحاء الجمهورية.

تابع بالقول: "عملية الإستحواذ ستضيف مجموعة خدمات تمكن عميل فودافون من الإستفادة بها مثل دفع الفواتير عبر مراكز ومنافذ التوزيع والصرف والإيداع الخاصة بشركتي بي ومصارى، وكذلك الحصول علي خدمات مختلفة عبر العلامة التجارية للشركة من خلال هذه المراكز وبالتالي توسيع سوق المدفوعات الرقمية بهذه الصفقة.

ووفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.2 مليون اشتراك بنهاية أغسطس 2020، تستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالى عدد المشتركين بشركات المحمول بعدد 39.1 مليون اشتراك.