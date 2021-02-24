فلسطين تسجل 1391 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة‭‭ ‬‬الصحة الفلسطينية اليوم‭‭ ‬‬الأربعاء تسجيل 1391 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها إصابات بالطفرة البريطانية والجنوب افريقية وخمس وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 84‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وذكر كمال الشخرة المتحدث باسم وزارة الصحة أن من بين الإصابات الجديدة هناك " 352 إصابة كورونا من الطفرة البريطانية و57 من الجنوب افريقية".

وأضاف في تصريحات للوكالة الفلسطينية الرسمية وفا أنه "لم تسجل أي حالة بالطفرة البرازيلية".

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 201746 حالة تعافى منهم 185231 وتوفي 2205.