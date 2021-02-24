فريق طبى يستأصل ورما دمويا بالبلعوم الأنفى وقاع الجمجمة لطفل بمستشفى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن أطباء جراحة الأنف والأذن فى مستشفى كفر الشيخ العام، مساء الثلاثاء، من استئصال ورم دموى بالبلعوم الأنفى وقاع الجمجمة لطفل يبلغ من العمر 14 سنة، وذلك لأول مرة في مستشفى كفر الشيخ العام.

وقال الدكتور لطفى عبد السميع صقر، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، إن الطفل كان يعانى من انسداد في مجرى التنفس، ونوبات نزيف متكررة من الأنف، وجريت له الفحوصات اللازمة بالمنظار التشخيصى، وإجراء الأشعات اللازمة والتحاليل، والفحص الإكلنيكى، فتبين معاناته من ورم دموي بالبلعوم الأنفى وقاع الجمجمة، وتمكن الفريق الطبي في استئصال الورم، وبمتابعة حالة الطفل عقب إجراء العملية تبين أنه بصحة جيدة.

وتوجه مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، بالشكر للفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، من أطباء قسم الأنف والأذن بالمستشفى، برئاسة الدكتور محمد الطحان، بالتنسيق مع قسم قسطرة القلب بالمستشفى، برئاسة الدكتور عادل عبدالغنى، رئيس قسم العناية المركزة وقسطرة القلب.