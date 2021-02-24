اليوم السابع
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فتح طريق الكريمات بعد زوال الشبورة المائية وتحسن حالة الطقس

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:13 ص
فتح طريق الكريمات بعد زوال الشبورة المائية وتحسن حالة الطقس رجال المرور-ارشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد

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قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية ، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح طريق الكريمات بعد انقشاع الشبورة المائية التى أعاقت الرؤية أمام قائدى السيارات. 
 
 
كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، الأمر الذى تسبب فى انعدام الرؤية أمام قائدى السيارات، وعلى الفور تم غلق طريق الكريمات وتعيين الخدمات المرورية  اللازمة .
 
 
وفى وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية  وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق، وأهابت الادارة العامة للمرور ، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.
 

ادارة المرور

الشبورة

طريق الكريمات

اخبار الحوادث

حالة الطقس

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