طوارئ فى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لموجهة الطقس السيئ

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة ترفع حالة الطوارئ فى محافظات القناة الثلاثة "الإسماعيلية والسويس بورسعيد"، لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وأضاف رئيس شركة "مياه القناة"، أنه تابع أعمال سحب مياه الأمطار ببعض المناطق بمحافظات القناة والتى شهدت تجمعات لمياه الأمطار، والذى تم التعامل معها بشكل فورى من قبل فرق الطوارئ بالشركة على مستوى محافظات القناة.

وشهدت مدينة الإسماعيلية سقوط أمطار فى عدد من الشوارع والميادين منها منطقة نفق الممر والتى تم التعامل معها بشكل سريع، وتم فتح الطريق أمام السيارات وتحقيق السيولة المرورية، ومنطقة الطريق الدائرى، وجار التعامل بمنطقة طريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة لفتح الطريق.

وشهد كافة المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية استقرارًا فى الأحوال الجوية .

بينما شهدت محافظة بورسعيد استقرار الأحوال الجوية، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة .

وفى محافظة السويس فقد شهدت المحافظة أمطار متوسطة لم ينتج عنها أى تجمعات للمياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المناطق والقطاعات ولحين استقرار الأحوال الجوية وطبقًا للبيانات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى، وعلى خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.