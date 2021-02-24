اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:29 م
خالد صلاح
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طرح 8 محلات بمواقف دمياط الجديدة بحق الانتفاع لمدة ثلاث أشهر.. تعرف الشروط

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:09 م
طرح 8 محلات بمواقف دمياط الجديدة بحق الانتفاع لمدة ثلاث أشهر.. تعرف الشروط محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن طرح عدد 8 محلات، دورة مياه عمومية (رجالى / سيدات) لكل من الموقف الشرقى والموقف الغربى بالمدينة بمقابل انتفاع لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفين. 

وذلك بالشروط الآتية :يتم التقديم وشراء كراسة الحجز اعتبارا من 2021/2/25 و حتى 2021/3/4  نظير مبلغ 299 جنيها على أن تقدم الاستمارة ومرفق بها المستندات التالية :

-بطاقة الرقم القومى

-صحيفة الحالة الجنائية لمقدم الطلب

-تحديد النشاط طبقاً للأنشطة باستمارة الحجز

-قيمة التامين 2000ج تسدد عند تقديم الطلب واستمارة الحجز 

وكان جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة قد قرر نقل موقف دمياط الجديدة أمس الثلاثاء إلى مقر المواقف الجديدة.


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