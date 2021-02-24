طرح 8 محلات بمواقف دمياط الجديدة بحق الانتفاع لمدة ثلاث أشهر.. تعرف الشروط

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن طرح عدد 8 محلات، دورة مياه عمومية (رجالى / سيدات) لكل من الموقف الشرقى والموقف الغربى بالمدينة بمقابل انتفاع لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
وذلك بالشروط الآتية :يتم التقديم وشراء كراسة الحجز اعتبارا من 2021/2/25 و حتى 2021/3/4 نظير مبلغ 299 جنيها على أن تقدم الاستمارة ومرفق بها المستندات التالية :
-بطاقة الرقم القومى
-صحيفة الحالة الجنائية لمقدم الطلب
-تحديد النشاط طبقاً للأنشطة باستمارة الحجز
-قيمة التامين 2000ج تسدد عند تقديم الطلب واستمارة الحجز
وكان جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة قد قرر نقل موقف دمياط الجديدة أمس الثلاثاء إلى مقر المواقف الجديدة.
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