طرح 8 محلات بمواقف دمياط الجديدة بحق الانتفاع لمدة ثلاث أشهر.. تعرف الشروط

دمياط معتز الشربينى

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن طرح عدد 8 محلات، دورة مياه عمومية (رجالى / سيدات) لكل من الموقف الشرقى والموقف الغربى بالمدينة بمقابل انتفاع لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

وذلك بالشروط الآتية :يتم التقديم وشراء كراسة الحجز اعتبارا من 2021/2/25 و حتى 2021/3/4 نظير مبلغ 299 جنيها على أن تقدم الاستمارة ومرفق بها المستندات التالية :

-بطاقة الرقم القومى

-صحيفة الحالة الجنائية لمقدم الطلب

-تحديد النشاط طبقاً للأنشطة باستمارة الحجز

-قيمة التامين 2000ج تسدد عند تقديم الطلب واستمارة الحجز

وكان جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة قد قرر نقل موقف دمياط الجديدة أمس الثلاثاء إلى مقر المواقف الجديدة.