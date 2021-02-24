طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 20%

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير حكومى أن شركات المجمعات الاستهلاكية تضخ حاليا كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% إلى 20%، كما أن منافذ الخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية يتوافر فيها كل احتياجات المواطن من الخضر والفاكهة بتخفيضات مناسبة، وأن الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بنفس السعر، والفلفل الرومي بـ 6.50، والجوافة 8.50، لكيلو، وأن اللحوم البرازيلي المجمدة تباع بالمجمعات بـ 65 جنيها للكيلو، وكذلك اللحوم المفرومة المجمدة، وبسعر 85 جنيها للسوداني الطازجة، والدواجن المجمدة 30 جنيها للكيلو.



من ناحية أخرى يتابع قطاع التجارة الداخلية مع أسواق الجملة أسعار الخضروات والفاكهة من خلال بيان يرسل يومياً من أسواق الجملة، فضلاً عن المتابعة والمرور الميداني على تلك الأسواق وأشار إلى أن الطماطم تخرج من السوق بسعر 1 جنيه إلى 1.8 قرش جملة لتباع في أسواق التجزئة من 2 جنيه إلى 3.5 للكيلو والبطاطس من 1.1 جنيه إلى 2.2 جنية جملة لتباع للمستهلك من 2 جنية الى 3.5 جنية، والجوافة من 5 جنيهات إلى 7 جنيه جمله لتباع للمستهلك من 7 جنيهات لـ10 جنيهات.