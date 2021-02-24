ضبط 9 مخابز مخالفة والتحفظ على 40 كيلو لحوم فاسدة بحملة فى الدقهلية..صور

الدقهلية _ شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليمات لوكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية، بإستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز لضبط المخالفين، حيث قامت إدارة تموين أجا، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، بشن حملات مفاجئة على المخابز البلدية والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من صلاحية اللحوم والمواد الغذائية المعروضة للحفاظ علي صحة المواطنين وتحت إشراف يحيى محمد السيد، مدير إدارة تموين اجا، وتشكلت الحملة برئاسة وائل الطنطاوي، ومصطفى عوض المفتشان بالإدارة، ودكتور أحمد السعيد العبد، رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر بأجا، بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت الحملة، عن ضبط مخبز" ع.ح.ف" بقرية برج النور ، ومخبز" ح.م.ص" بذات القرية، ومخبز" ر.و.ا "بمدينة أجا ، ومخبز" خ.ع.ف" بقرية شبرا البهو ، ومخبز" س.ف.ب" بمدينة أجا، ومخبز" م.ع.ش " بذات المدينة وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن، وضبط مخبز" ر.ص م " بقرية منشأة الأخوة، ومخبز" م.ع.ع" بقرية البهوفريك ، ومخبز" ط.ع.ال" بقرية شبرا البهو، وذلك لعدم نظافة أدوات العجين .

كما تم تحرير محضر رقم 3136 لسنة 2021 جنح أجا ضد "م.أ.م" صاحب محل جزارة بقرية سماحة ومحضر 3137 ضد" ع.ع.م" صاحب محل جزارة بقرية السلامية وذلك لقيامهما بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 40 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة، كما تم ضبط" ر.ا.ح" صاحب محل لبيع السجائر بقرية برج النور وضبط "ص.ص.م" صاحب محل بقالة بقرية السبخا، وضبط" ا.ف.ح" صاحب محل بقالة بقرية كفرالنجباء وضبط" ي.ن.م " صاحب محل بقالة بقرية كفرعوض وذلك لبيعهم السجائر بازيد من السعر الرسمى وتحررت المحاضر أرقام 347 ، 348 ، 349 ، 350 لسنة 2021 جنح أجا أمن دولة طوارئ وتم التحفظ على 54 علبه سجاير لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر رقم 351 ضد" م.ر.ع" صاحب محل جزارة بقرية سماحه لعدم وجود شهادة صحية وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.



حملة تموينية على المواد الغذائية (1)



حملة تموينية على المواد الغذائية (2)



حملة تموينية على المواد الغذائية (3)