اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:59 م
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ضبط 3 متهمين بإنشاء صفحات وهمية على "فيس بوك" والنصب على المواطنين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:15 م
ضبط 3 متهمين بإنشاء صفحات وهمية على "فيس بوك" والنصب على المواطنين حبس - ارشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت وحدة مباحث كوم أمبو بأسوان اليوم، من ضبط 3عاطلين متهمين بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لخداع والنصب على المواطنين.

وكانت عدة بلاغات وصلت إلي مركز شرطة كوم أمبو من الأهالي، تفيد قيام عدد من الصفحات الوهمية بنشر صورهم والتعرض لحياتهم الشخصية بألفاظ خادشة، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عمرو علام والنقباء محمود رمضان ومحمد عبيد وعمر أبو النصر.

وبالتحري وتبين أن أصحاب الصفحات الوهمية 3 عاطلين يتاجرون في المخدرات، وتمكنت قوة من مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزتهم مخدرات، وبالعرض علي النيابة قررت حبسهم 4 أيام.

 

 


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