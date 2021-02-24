ضبط 22 حيوان برى خلال حملة مكبرة على مزرعة خاصة بطريق ترعة المنصورية

كتبت آية دعبس

أسفرت حملة تفتيشية مكبرة على مزرعة خاصة بطريق ترعة المنصورية عن ضبط 22 حيوان برى، تمثل 6 أنواع وهى 2 أسد إفريقى وتمساح بالإضافة إلى طائر بشاروش (فلامنجو ) و14 يمام امرى و3 طاووس هندى علاوة على فزان ذهبى، بالمخالفة للقانون حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ومصادرة الحيوانات المذكورة و إيداعها بحديقة الحيوان والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

وتأتى الحملة خلال محاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي، والتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.

كانت قد وردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بمزرعة خاصة بطريق المنصورية وسط الكتلة السكنية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية.