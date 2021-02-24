ضبط 180 توك توك مخالف بمدينة الزقازيق خلال حملة مرورية.. صور

فريق المحافظات

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

كما شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع‏، والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وأوضح العميد رضا فوزى، مدير ادارة مرور الشرقية، قيام الإدارة على مدار الأسبوع بشن حملات مرورية على شوارع مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 180 توك توك مخالف وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى استمرار الحملة في عملها لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون علي المخالفين.

ويهيب محافظ الشرقية بالمواطنين عدم استخدام التوك توك كوسيلة انتقال داخل المدينة لما يسببه من اعتراض حركة المارة وتعطيل حركة المرور، مؤكداً ضرورة التزام سائقي التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن تفادياً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



