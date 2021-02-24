اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:37 م
خالد صلاح
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ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى بورسعيد

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:42 م
ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى بورسعيد مستحضرات تجميل - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية موسعة على الأسواق والمحلات التجارية حفاظا على سلامة الصحة العامة للمواطنين .

وأسفرت الحملة التى قادها صابر عبد العال وإبراهيم المياح وداليا العطوى من كبار مفتيشى الرقابة التموينية ورجال هيئة الرقابة الإدارية ومحمد إبراهيم وكيل المديرية عن ضبط 220 عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الماركات والاصناف التى تبين أنها مخالفة لأحكام القرار 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة  المصدر أو غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم رقم 580 لسنة 2021 جنح الشرق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


اخبار المحافظات

ضبط مستحضرات تجميل

محافظه بورسعيد

مجهولة المصدر

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