اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:39 ص
خالد صلاح
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ضبط صاحبة صيدلية لبيعها أدوية مجهولة المصدر فى حملة تموينية بسوهاج

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:45 ص
ضبط صاحبة صيدلية لبيعها أدوية مجهولة المصدر فى حملة تموينية بسوهاج ادوية - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فـي إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت الحملة عن ضبط 55 قضية من بينها ضبط "مني م ع" 35 سنة صاحبة صيدلية، تقيم دائرة مركز المنشأة لحيازتها أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وغير مصرح بتداولها خارج وزارة الصحة، وتم ضبط "48" عبوة أدوية، و"محمود ا م" 45 سنة صاحب محل بقالة، يقيم دائرة مركز دار السلام، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط "60" علبة سجائر، و"محمد ص ع ا" 40 سنة صاحب محل بقالة، يقيم دائرة مركز دار السلام، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط "38" علبة سجائر.

واستكملت الحملة أعمالها، وتم ضبط "7" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"5" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"5" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و"3" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و"3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و"5" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"7" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجـــاري الاستمرار فـي شــــن حملات مماثلـــــة.

 

 


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