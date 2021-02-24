اليوم السابع
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ضبط شخص بمطروح يستولى على صفحات التواصل الاجتماعى وابتزاز أصحابها

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:50 م
ضبط شخص بمطروح يستولى على صفحات التواصل الاجتماعى وابتزاز أصحابها حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمطروح لقيامه باختراق حسابات بعض المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعى من خلال إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يقوم من خلالها بإيهام ضحاياه بقدرته على استعادة الحسابات الإلكترونية المنشأة على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وتطبيق المحادثات واتس آب وتأمينها ضد أى أخطار، حتى يتمكن من إختراق حسابات ضحاياه والاستيلاء على ما بها من محتويات وابتزاز أصحابها مادياً وجنسياً مقابل عدم نشر تلك المحتويات.

 

وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى وارتكابه العديد من الوقائع، وكذا محفظة إلكترونية تحتوى على مبلغ مالى من متحصلات جرائمه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 


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