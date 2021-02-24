صعود بورصة البحرين بنسبة 0.17% بالختام مدفوعة بارتفاع 4 أسهم

كتب هانى الحوتى

عاود المؤشر العام لسوق البحرين المالي ، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء-بعد تراجعه أمس- بنسبة 0.17% رابحاً 2.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.05 مليون سهم بقيمة 1.02 مليون دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.22% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.87%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%.

وفيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، وهبط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين للأسواق الحرة، النتائج المالية لعام 2020، وحققت الشركة صافي أرباح قدرها 2.02 مليون دينار بحريني عامن 2020 مقابل أرباح بلغت 7.5 مليون دينار بحريني عام 2019، بنسبة انخفاض 73.1%، وانخفضت المبيعات الإجمالية بنسبة 58.7% لتبلغ 15.5 مليون دينار بحريني بالمقارنة إلى المبيعات الإجمالية للعام السابق، والتي كانت قد بلغت 37.6 مليون دينار بحريني، وبلغ العائد الأساسي لكل سهم 14.18 فلساً بالمقارنة إلى العائد الأساسي لكل سهم في العام السابق، والذي بلغ 52.71 فلساً.

كما بلغ مجموع الدخل الشامل خسارة بقيمة 914.7 ألف ديناراً بحرينياً مقارنة مع 8.9 مليون ديناراً بحرينياً خلال العام السابق بانخفاض قدره 110.3%، وقرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% أي 25 فلساً لكل سهم كأرباح سنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على المساهمين حملة الأسهم العادية.

في سياق آخر قالت شركة إنوفست، إنه بالنسبة للتظلم المقدم من المدعي بخصوص طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية على المدعى عليهم (الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) فقد صدر قرار من غرفة البحرين لتسوية المنازعات برفضه، وبالنسبة للتظلم المقدم من المدعى عليهم بخصوص رفع الحجز التحفظي عن عقارات المدعى عليم، فقد صدر قرار من غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالإبقاء على الحجز التحفظي على بعض العقارات المملوكة للمدعي عليهم، وبرفع الحجز عن باقي العقارات إلى أن يتم الفصل في الدعوى.