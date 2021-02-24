صرف تعويضات لـ62 مواطنا من رفح بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، صرف تعويضات لـ 62 مواطنا من اهالى مدينة رفح، وفى بيانه أوضح مجلس المدينة، أسماء المقرر صرف تعويضات لهم، فى بيانين منفصلين يضم الكشف الأول 30 أسما والثانى 32 أسما والمبالغ المستحقة لكل حالة، وهم المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة الذين تم دفع المبالغ الخاصة بهم على حسابهم بالبنك.

وناشد مجلس مدينة رفح الأهالى بعدم التعامل مع أى شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع لجنة التعويضات بمجلس المدينة.

وكان أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء فى وقت سبق صرف تعويضات لعددا من أهالى مدينة رفح، وسبق وسلمت مديرية الإسكان بشمال سيناء دفعة من شقق الاسكان الاجتماعي للمستحقين من أهالي الشيخ زويد ورفح المقيمين فى مدينة العريش.

وأعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، انه قامت لجنة من مجلس مدينة رفح والعريش ومديرية الإسكان بتسليم الوحدات السكنية لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعى للمنقولين من مركزى رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش.