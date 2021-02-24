صحيفة كويتية: منع من يخضعون لـ "الحجر الصحي" من التسجيل لتلقي لقاح كورونا حتى التعافي

كتب: أحمد علوى

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء أن وزارة الصحة تعمل حاليا على إنشاء نظام آلي لمنع الأشخاص الذين يخضعون لـ"الحجر الصحي" من التسجيل عبر منصة التطعيم لتلقي لقاح "كوفيد ـ 19" حتى انقضاء فترة الحجر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة الصحة الكويتية قولها " إن هذا يهدف الى حماية الكوادر الطبية المتواجدة في مراكز التطعيم من الإصابة بفيروس كورونا، نظرا لمخالطة أشخاص مصابين"، لافتة إلى أن هذا النظام الآلي سيمنع أي شخص متواجد في الحجر الصحي من التسجيل لأخذ اللقاح ، وذلك حتى انقضاء مدة الحجر.