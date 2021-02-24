صحة المنيا : الأحد بدء التطعيم ضد مرض "شلل الأطفال"

المنيا - حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام.

وأضافت المديرية، أنه جارٍ الإعداد للحملة، وستقدم من خلال مكاتب الصحة فى المدن والوحدات الصحية فى القرى، كمراكز ثابتة، والفرق المتحركة التى تجوب شوارع مدن وقرى المحافظة.

وأوضحت، أن الحملة ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 28 من فبراير الجارٍ، وتستمر لمدة 4 أيام حتى تنتهى يوم 3 من مارس المقبل، وأن الحملة تستهدف كافة أطفال المحافظة من عمر يوم حتى 5 سنوات.

ومن ناحية أخرى قال المصدر إن المديرية حركت العديد من القوافل الطبية داخل القرى التى استهدفتها مبادرة حياة كريمة.

واستهدفت 8 قرى من القرى التى استهدفتها مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المديرية مستمرة فى تحريك القوافل الطبية ضمن قرى حياة كريمة، وغيرها من القرى داخل المحافظة، موضحا أن القوافل تقدم خدمات طبية مجانية فى جميع التخصصات.

ولفت أنه تم تنفيذ قافلة طبية، داخل قرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، خلال اليومين الماضيين، وتم توقيع الكشف الطبى على 1752 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.