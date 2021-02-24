"صحة القليوبية": فيديو منع مرضى الغسيل الكلوى من دخول مستشفى ناصر قديم

القليوبية إبراهيم سالم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو، يظهر خلال مجموعة من مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى ناصر العام، الذين أبدوا غضبهم بسبب منعهم من دخول القسم بحجة أعمال التطوير، معلنين أنهم يقومون بأعمال الغسيل الكلوى منذ سنوات بالمستشفى ولم يخبرهم أحد بأعمال التطوير أو تحويلهم إلى مستشفيات قريبة لتقديم الخدمة لهم.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن العمل منتظم بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، ولا صحة لوجود أى احتجاجات أو اعتراضات بين المرضى والعاملين بالمستشفى بحجة التطوير، موضحا أن الفيديو المتداول تم تصويره منذ عدة شهور ولا يمت إلى الوقت الحالى بصلة.

ونفى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تماما منع دخول مواطنين للمستشفى أو لقسم الغسيل الكلوى، مشيرا إلى أن أعمال التطوير داخل المستشفى لا تؤثر نهائيا على سير العمل وعلاج المرضى والمترددين على المستشفى.

وأوضح، أن الفيديو المتداول تم تصويره ونشره منذ شهور ماضية، نظرا لأن كان هناك مقترحا من وزارة الصحة بعمل تطوير شامل لوحدة الغسيل الكلوى داخل المستشفى، حينها اعترض المرضى المترددون على الوحدة، وبعدها صدر قرار بأن تتم أعمال التطوير في وحدة أخرى مع عدم تأثر المرضى بأعمال التطوير.