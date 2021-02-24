صحة الدقهلية تنظم حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل

فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة والقطاع الوقائى بالدقهلية، بوضع خطة لمناقشة التحديات وتحديد آليات العمل، استعدادا للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال، والتى ستبدأ الأسبوع المقبل بداية من يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجارى، وحتى الاربعاء 3 مارس 2021م.

تستهدف الخطة تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات، ويتم التطعيم من خلال فرق مدربة منتشرة فى جميع قرى ومدن المحافظه تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة وفرق متحركة من شقة الى شقة باجمالى 6200 عضو من الفرق الطبية.

وأشارت المديرية، إلى أن الخطة تستهدف تطعيم حوالى مليون طفل مصريين وغير مصريين بطعم شلل الأطفال الفموى أحادى التكافؤ نمط، لافتة إلى أن التطعيم آمن وبالمجان، كما أكد على ضرورة وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للأباء والأمهات، من خلال الندوات المستمرة لتوعيتهم بضرورة التطعيم لأطفالنا لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الاطفال .

وشددت، على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المترددين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة كل من الفريق الطبى والمترددين وتقديم خدمة طبية متميزة.