شعبة الأدوية: تراجع معدلات الاقبال على أدوية كورونا بنسبة 10 % يبشر بتراجع الإصابات

كتبت سماح لبيب

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حجم الإقبال على أدوية كورونا تراجع بنحو 10% وهو مؤشر لتراجع نسبى للإصابة بالفيروس ، كما تراجعت معدلات الاقبال على أدوية المكملات الغذائية من الفيتامينات سى والزنك بمعدل 30% عن الفترة الماضية من ذروة الاصابة بالمرض ، موضحا أن جميع الأدوية متاحة بكميات تكفى احتياجات السوق المحلى من 6 إلى 9 أشهر على مستوى كافة الأنواع .

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المستشفيات تستقبل كافة المصابين وتقوم بضخ كميات وفيرة من الأدوية اللازمة لأى مصاب تظهر عليه الأعراض، ولابد من اتخاذ المواطنين الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية التى هى أفضل من الأدوية وأهمها الكمامات والتباعد الاجتماعى لأن هذة الإجراءات ستحمى المواطنين من أى اصابة يمكن حدوثها، خاصة وأن الفيروس مستمر لفترات زمنية طويلة قادمة والأهم هو القدرة على انحصاره ومنع انتشاره بين الناس .

وأوضح رئيس شعبة الأدوية، إنه لا داعى لما ينشره البعض حول التشكيك فى الامصال لأنه الأداة الوحيدة أمام كافة الدول للحد من الإصابة ، كما أنه لن يكون هناك أعراض جانبية كبيرة ، وإنما الاعراض الجانبية لن تتعدى الإحمرار أو الحساسية التى تحدث بشكل طبيعى من أى مصل يتم تناوله ضد أيا من الفيروسات.

وأكد على وجود وفرة كبيرة من الكمامات بعد ارتفاع معدلات إنتاجها يوميا لتصل إلى نحو 9 مليون كمامة يوميا ، وعدد المصانع وصل إلى 7 مصانع لانتاج الكمامات مقارنة ب 3 فقط فى بداية أزمة انتشار الفيروس.

وقال رئيس شعبة الأدوية، إن سعر الكمامات حاليا يتراوح من 2.5 إلى 5 جنيهات، والكحول فئة 100 سم يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات العبوة، والجوانتيات تتراوح من 2 إلى 3 جنيهات، إضافة إلى الجيل المعقم وسعره فى الأسواق ما بين 10 إلى 12 جنية للعبوة، وأوضح أن السبب فى انخفاض الأسعار هو تدخل الدولة وتسهيل الإجراءات اللازمة للمصانع وزيادة إنتاجها مع دخول مصنعون جدد لتوفير احتياجات السوق المحلى.