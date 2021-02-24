شرطى روسى ينقذ رجلا من الغرق تحت بركة مياه متجمدة بمدينة كراسنودار.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو قيام شرطي روسي بإنقاذ رجلا كان يغرق تحت بركة مياه متجمدة في حي آبينسك بإقليم كراسنودار الروسي، ونشرت إدارة الشرطة في حي آبينسك بإقليم كراسنودار الروسي فيديو يظهر الشرطي وهو ينقذ رجلا كاد يغرق بسبب تجمد المياه، حيث قفز إلى بركة المياه وبدأ في البحث عن الرجل الذى سقط تحت البركة للحظات حتى تمكن من إخراجه.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لأحد عناصر الشرطة الروسية في مدينة حي آبينسك وهو يصور زميله الشجاع الذى قفز إلى المياه المتجمدة وبحث عن الرجل الذى كاد يغرق، ثم أخرجه من تحت الماء وحمله ليخرج به إلى منطقة آمنة، ورغم نجاح عملية إخراج الرجل من تحت الجليد لكن رجال الطوارئ لم يستطيعوا إنقاذ حياته، حيث فارق الحياة في سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى.



اخراج الرجل من البحيرة المتجمدة



الشرطى يحمل الرجل

وفى واقعة بطولة أخرى، أنقذت مراهقة وجدها، طفلاً مجمدًا، يبلغ من العمر11 عامًا، من الغرق في الجليد داخل بركة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت كايتلين توماس، وهى طالبة في مدرسة جيفرسون الثانوية، تمشى فى الجوار عندما رأت الشاب يكافح في الجليد لإنقاذ نفسه.

عملية البحث



يبحث عن الرجل

وقالت الفتاة، البالغة من العمر 18 عامًا، إنها ركضت وقرعت أبواب الناس في محاولة للحصول على المساعدة، لكنها لم تجد أحدًا في المنزل، كما حاولت أيضًا الاتصال برقم الطوارئ لكنها لم تستطع توضيح موقعها للمرسل، واتصلت بعد ذلك بجدها راندي توماس، وهو غواص مدرب على الغوص، الذى وصل وبدأ في توجيه النصيحة إلى الشاب الذي تقطعت به السبل، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وركع الجد على ركبتيه بجانب البركة المجمدة قبل أن يلقي بحبل من مؤخرة شاحنته الصغيرة على أمل أن يتمكن الصبي من الإمساك به، لكن الشاب كان متجمدًا الأمر الذى جعله غير قادر على تحريك ذراعيه، مما أجبر راندى، الذي كان يرتدي قميصًا بأكمام طويلة وبنطلون جينز، على النزول في المياه الجليدية، ويسحب الصبي ببطء إلى حافة الماء.