اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:45 م
خالد صلاح
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شرطة النقل تضبط عاطلا سرق قطع فرامل عربات القطارات بالشرقية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:12 م
شرطة النقل تضبط عاطلا سرق قطع فرامل عربات القطارات بالشرقية ضبط متهم - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بشرطة النقل والمواصلات فرع الشرقية، القبض على عاطل لقيامه بسرقة 3 قطع فرامل خاصة بعربات القطارات و5 حلق شباك، تزن 80 كيلو جرام، وتم إحالته للنيابة العامة بقسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد يوسف، مدير النيابة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد شريف الحملى، مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد قيام الرائد أحمد حمدى، رئيس مباحث النقل والمواصلات من ضبط" محمود ح ا  "  35 سنة عاطل مقيم دائرة مركز  الزقازيق، أثناء تواجده على أرصفة  محطة قطارات الزقازيق، وقيامه بسرقة 3 قطع فرامل زهر خاصة بعربات القطارات و5 حلق شباك خاصة بعربات القطارات تزن حوالى 80 كيلو جرام تقريبا، وبحوزته سلاح أبيض،  وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7/39 أحوال قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2021، وبالكشف على المتهم تبين سابقة اتهامه فى قضايا سرقة، وتم إحالته من قبل العقيد أيأتي سعيد، مأمور السكة الحديد إلى نيابة قسم أول الزقازيق.

 


الشرقية

شرطة النقل والمواصلات

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