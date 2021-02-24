شرطة المسطحات تضبط 185 طن أسمدة زراعية مغشوشة خلال حملات تفتيشية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وفى مجال حماية الثروة الزراعية تم ضبط عدد (2مصنع – 2مخزن"بدون ترخيص") ، بمضبوطات (185 طن أسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر – 120 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 1,5 طن و400 لتر مبيدات زراعية) .. بنطاق مديريتى أمن "الجيزة – الإسماعيلية"، وضبط عدد (1) عيادة بيطرية بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية بمضبوطات بلغت (525 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأوزان).

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة وضبط عدد (20 سيارة) لتجازوها النسب القياسية لعوادم السيارات "إنبعاث أدخنة كثيفة" بنطاق مديرية أمن القليوبية، وفى مجال حماية الثروة السمكية وضبط عدد (41) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية الملاحة الداخلية عن ضبط عدد (2) وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (15) قضية تلويث نهر النيل والمجارى المائية بنطاق المنطقة المركزية.