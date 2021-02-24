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شبورة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:33 م
شبورة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين كوبرى قصر النيل - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021 إلى الإثنين 01 مارس 2021، حيث تشهد البلاد تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية المتوقعة : 

يوم الأربعاء 24 فبراير: 

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) حتى الثامنة صباحا تقريبا. 
 
أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش- رأس سدر - الطور ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير ) على فترات متقطعة ( 50 % تقريها ) . 
 
نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد . 

يوم الخميس 25 فبراير : 

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) . 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .

يوم الجمعة 26 فبراير : 

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .

يوم السبت 27 فبراير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد. 

يوم الأحد 28 فبراير: 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

الإثنين 01 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
 
وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.
 

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