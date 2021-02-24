سيارات لشفط تراكمات مياه اﻷمطار بمحاور القاهرة والجيزة لمنع الزحام.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

انتشرت سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكبارى بمحافظتا القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.

تلقت اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور و ميادين القاهرة و الجيزة ، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار، على الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط وسحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.

كانت موجة الطقس السيئ بلغت ذروتها بالأمس، وهطلت أمطار غزيزة على الطرق، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، و الأمطار على سيناء ومدن القناة ، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة .