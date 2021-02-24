سفارة كازاخستان تنظم اليوم ندوة ثقافية بجامعة القاهرة حول تاريخ المماليك بمصر

كتب محمد صبحى

تقيم سفارة كازاخستان بالقاهرة، اليوم، الأربعاء، ندوة ثقافية بدار الضيافة جامعة القاهرة عن تاريخ المماليك بمصر، يشارك فيها نخبة من المفكرين في مصر وكازاخستان من بينهم الناقد الكبير الدكتور أحمد درويش والاستاذ بقسم الفلسفة بكلية دار العلوم، والدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة والدكتور أحمد محمود الاستاذ بقسم التاريخ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد دار العلوم، أن الندوة تجمع حواري بين مصر وكازاخستان وسوف تقام وفقا للقواعد الاحترازية، وذلك فى إطار تنظيم لقاء علمى بين والكازاخستانيين المتخصصين فى دراسة تاريخ المماليك فى مصر.

وعلى جانب آخر كان الدكتور شوقى علام - مفتي الجمهورية - رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، استقبل السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الديني بين دار الإفتاء وكازاخستان.



وأكد المفتي على عمق العلاقات الطيبة بين مصر وكازاخستان، والتعاون المثمر مع دار الإفتاء، حيث يتم تدريب العديد من الأئمة من كازاخستان في مجال الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، مع مراعاة خصوصية بلادهم.



وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي والإفتائي لمسلمي كازاخستان وأئمتها خاصة فيما يتعلق بالتدريب على مهارات الإفتاء.