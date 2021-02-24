اليوم السابع
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سجن أحد أقارب الملكة إليزابيث 10 أشهر بتهمة الاعتداء الجنسى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:00 ص
سجن أحد أقارب الملكة إليزابيث 10 أشهر بتهمة الاعتداء الجنسى الملكة إليزابيث الثانية
كتب محمد جمال

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حكم على أحد أقارب الملكة إليزابيث الثانية بالسجن لمدة 10 أشهر بتهمة الاعتداء الجنسى، على امرأة تبلغ من العمر 26 عاما في فبراير 2020، خلال تواجدهما في قلعة غلاميس في إسكتلندا، كما قررت المحكمة وضع سيمون باوز ليون (34 عاما)، الإيرل الحالي لستراثمور وكينغهورن، في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة 10 سنوات بحسب " سى ان ان".

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وكان قريب الملكة قد أقر بذنبه في جلسة استماع سابقة بالاعتداء الجنسي على المرأة، بينما أوضحت المرأة التي بقيت هويتها مجهولة إنها كانت تحضر حدثا اجتماعيا لمدة ثلاثة أيام في القلعة، وعندما ذهبت إلى غرفتها للنوم، لحق بها باوز ليون وهو في حالة من الثمالة، عند حوالي الساعة 1:20 صباحا ومن ثم دفعها إلى السرير واعتدى عليها.


الملكة إليزابيث الثانية

بريطانيا

الاعتداء الجنسى

لندن

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