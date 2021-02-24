رويترز: بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودى اليوم الأربعاء

رويترز

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي الملك سلمان اليوم الأربعاء، وأضاف الموقع أن المكالمة لو جرت كما هو مزمع فستكون الأولى لبايدن كرئيس مع العاهل السعودى.