رويترز: بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودى اليوم الأربعاء

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي الملك سلمان اليوم الأربعاء، وأضاف الموقع أن المكالمة لو جرت كما هو مزمع فستكون الأولى لبايدن كرئيس مع العاهل السعودى.
رويترز: بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودى اليوم الأربعاءالأربعاء، 24 فبراير 2021 04:07 ص
الرئيس الأمريكى جو بايدن
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