اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:46 ص
خالد صلاح
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روسيا تسجل 11749 إصابة جديدة بكورونا و383 وفاة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:24 ص
روسيا تسجل 11749 إصابة جديدة بكورونا و383 وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت روسيا اليوم الأربعاء 11749 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينها 1417 في موسكو، ليترفع بذلك إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد إلى أربعة ملايين و 200902 حالة منذ بدء الجائحة.

وسجلت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا أيضا 383 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا إلى 84430.

وكانت قد ذكرت جريدة "موسكو تايمز" أن روسيا بدأت في إعطاء لقاح فيروس كورونا للمشردين بلا مأوى، حيث تلقى 40 شخصًا بلا مأوى في سانت بطرسبرج لقاحات ضد فيروس كورونا في إطار مبادرة خيرية حظيت بدعم المسئولين المحليين.

 
 

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