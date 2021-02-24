رفع 115 حالة إشغال وغلق وتشميع 7 مراكز دروس خصوصية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة برئاسة المهندس عادل عبد الكريم، من رفع 115 حالة إشغال مخالفة بشوارع (الجيش والكورنيش والمعهد الدينى وعبد السلام الشاذلى والجمهورية )، وغلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية بشارع 20 وشارع السعودى وشبرا.

وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركه المروريه مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.