رئيس وزراء اليابان: بدء تطعيم كبار السن ضد كورونا 12 أبريل القادم

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قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا في 12 أبريل القادم، لتوسع بشكل ملحوظ نطاق حملة التطعيم ، والتي تقتصر حاليا على العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف سوجا - في تصريح عقب اجتماعه مع أعضاء حكومته، نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن البلديات اليابانية ستبدأ قبل أسبوع من هذا الموعد في تلقي جرعات اللقاح من أجل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وهي فئة تضم حوالي 36 مليون شخص.

وأوضح أنه سيتخذ قراره بشأن ما إذا كان سيرفع حالة الطوارئ قبل الموعد المقرر لانتهائها في 7 مارس المقبل أم لا في أجزاء من البلاد التي شهدت تحسنا في الوضع الوبائي، وذلك بعد أن يستمع إلى أراء الخبراء يوم الجمعة المقبل بشأن المسار المناسب.

وكانت اليابان قد بدأت حملة التطعيم ضد "كوفيد-19" الأسبوع الماضي بعد منح موافقة سريعة للقاح فايزر، حيث بدأ التطعيم بمجموعة أولية من 40 ألف عامل في الرعاية الصحية، نصفهم شاركوا في دراسة لتتبع الآثار الجانبية المحتملة.

ومن المقرر أن يبدأ تطعيم 3.7 مليون من عاملي الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في مارس المقبل، ويليهم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، على أن يتبعهم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية كامنة بالإضافة إلى العاملين في مرافق رعاية المسنين، وأخيرًا عامة السكان.