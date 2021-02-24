رئيس مدينة إسنا بالأقصر يتابع أعمال تغطية ترعة الخور وتركيب الغاز بالمدينة

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، برفقة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز أعمال تغطية ترعة الخور والجارى تغطيتها بطول ١٩٠م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة ري إسنا، كما تم متابعة أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعي بالطريق وتركيب والوصلات المنزلية.

وجاء ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز .

جدير بالذكر أنه تم تغطية ترعة الخور بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية كما تم امداده الطريق بأعمدة انارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.

واستكمل رئيس المركز الجولة بتفقد تركيب أعمدة الإنارة بطريق كورنيش إسنا والجارية تطويره وتجميله، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر غسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدني الجديد.

وفي سياق متصل تفقد "نصير" برفقة مسئول شركة كاراجاز عدد من المواقع داخل مدينة اسنا وذلك لإنشاء محطة وقود سيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار.



تركيب الغاز



تغطية ترعة الخور