اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة إسنا بالأقصر يتابع أعمال تغطية ترعة الخور وتركيب الغاز بالمدينة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:10 م
رئيس مدينة إسنا بالأقصر يتابع أعمال تغطية ترعة الخور وتركيب الغاز بالمدينة تركيب الغاز الطبيعى
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، برفقة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز أعمال تغطية ترعة الخور والجارى تغطيتها بطول ١٩٠م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة ري إسنا، كما تم متابعة أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعي بالطريق وتركيب والوصلات المنزلية.

وجاء ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز .

جدير بالذكر أنه تم تغطية ترعة الخور بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية كما تم امداده الطريق بأعمدة انارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.

واستكمل رئيس المركز الجولة بتفقد تركيب أعمدة الإنارة بطريق كورنيش إسنا والجارية تطويره وتجميله، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر غسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدني الجديد.

وفي سياق متصل تفقد "نصير" برفقة مسئول شركة كاراجاز عدد من المواقع داخل مدينة اسنا وذلك لإنشاء محطة وقود سيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار.

 

تركيب الغاز (1)
تركيب الغاز 

 

تغطية ترعة الخور
تغطية ترعة الخور

 

وتركيب الغاز (3)
تركيب الغاز

الاقصر

اخبار الاقصر

تبطين ترع اسنا

اخبار اليوم

مشروعات الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة