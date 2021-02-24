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رئيس جهاز الشيخ زايد يتفقد 1920 وحدة سكنية بمشروع "JANNA 3" بتوسعات المدينة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:35 ص
رئيس جهاز الشيخ زايد يتفقد 1920 وحدة سكنية بمشروع "JANNA 3" بتوسعات المدينة
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، مشروع "JANNA  3" بالتوسعات الشرقية لمدينة الشيخ زايد، والذى يتضمن تنفيذ 1920 وحدة  كمرحلة أولى بموقع المشروع (80 عمارة)، يرافقه أعضاء اللجنة المشكلة لاعتماد عينات مواد التشطيبات الداخلية.

كما تفقد التشطيبات الخارجية لإحدى العمارات، وكذا التشطيبات الداخلية لوحدة سكنية تم تنفيذها كنموذج لباقي التشطيبات للوحدات بالمشروع، التي تم اعتمادها، مؤكدين على ضرورة تنفيذ الوحدات طبقاً للمواصفات الفنية المقررة، وفي أسرع وقت لتسليمها للمستفيدين بها.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والبناء للعمارات، وبدء أعمال التشطيبات، وجارٍ تنفيذ المرافق حسب تنسيق الموقع، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع بلغت ما يزيد عن 54%.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المشروع يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل بتوسعات المدينة، مشيراً إلى أن المشروع يقع فى موقع متميز جنوب محور الضبعة، ويحده قطعة أرض مخصصة لإحدى الشركات العقارية، ومحور الخدمات المركزي، وعلى بعد دقائق من محور العبور " وصلة دهشور سابقا".

 

مشروع جنه بتوسعات مدينة الشيخ زايد (1)
 
مشروع جنه بتوسعات مدينة الشيخ زايد (2)
 
مشروع جنه بتوسعات مدينة الشيخ زايد (3)
 
مشروع جنه بتوسعات مدينة الشيخ زايد (4)
 

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