اليوم السابع
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رئيس جامعة قناة السويس: تشديد الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:12 م
رئيس جامعة قناة السويس: تشديد الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، تطبيق إدارة الجامعة لإجراءات احترازية مشددة أثناء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي ستنطلق بكليات الجامعة يوم السبت المقبل.

وقال "زكي"، إن اهتمام الجامعة بصحة أبنائها الطلاب تأتي في المقام الأول حيث تطبق مراعاة الجانب الصحي بكل دقة، مشيرًا إلى أنه سيتم شغل 20% من الطاقة الاستيعابية لكل لجنة حتى يتم تطبيق إجراءات التباعد المكاني والمسافات الآمنة بين الطلاب.

وأضاف، رئيس جامعة قناة السويس، أنه سيتم استغلال الفواصل الزمنية بين اللجان من أجل إعادة تطهير اللجان بعد انتهاء الفترة الأولى للامتحانات والاستعداد للفترة الثانية، موجهًا عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بضرورة التواجد والمتابعة الكاملة للعملية الامتحانية.

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور أحمد زكى، أن المشروعات ذات الطابع الخاص بالجامعة تحقق دخل مميز يتم إنفاقه على كافة أوجه العملية التعليمية والصحية بالجامعة.


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