رئيس جامعة دمياط يطمئن على استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب

دمياط _ معتز الشربينى

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، المدن الجامعية للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال الطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسى الثانى، ورافقه الدكتور وائل الطيبانى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب محمد رفعت، مدير عام رعاية الطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة، بمستوى النظافة بالمدن الجامعية، موجهاً الشكر لجميع القائمين على العمل للخروج بهذه الصورة المشرفة بخالص الشكر والتقدير، لما يمثله ذلك من خلق بيئة متميزة وصحية تسهم بشكل فعال في قدرة الطلاب والطالبات على الإعداد الجيد لإمتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر ابتدائها تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه مطلع الاسبوع المقبل.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة سخرت كل الجهود لتهيئة بيئة مناسبة ومتميزة لمساعدتهم على الاعداد الجيد بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

واستقبلت المدن الجامعية حتى الآن قرابة 160 طالب وطالبة، ومازالت تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لاستقبال أبناء وبنات الجامعة لإنهاء إجراءات تسكينهم.

وسبق وقرر رئيس الجامعة إعفاء الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية من مصروفات الأيام المتبقية في شهر فبراير، كما وجه بتسوية مصروفات شهر يناير لمن قام بسداد مصروفات المدن الجامعية قبل توقف الدراسة.



رئيس جامعة دمياط يتفقد المدن الجامعية (1)