رئيس جامعة الأقصر يستقبل سفيرة كوبا لبحث سبل التعاون

الأقصر – أحمد مرعى

إستقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، سفيرة جمهورية كوبا " تانيا اجيار فرنانديز " بمقر جامعة الأقصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة الأقصر وجمهورية كوبا .

ومن جانبه، رحب رئيس الجامعة، بسفيرة كوبا، وأكد علي حرص جامعة الأقصر على تدعيم العلاقات المصرية الكوبية في مجال التعليم والبحث العلمي في الفترة المقبلة. فيما أبدت سفيرة كوبا عن سعادتها بزيارة مدينة الأقصر، تلك المدينة العريقة التي تمتد جذورها إلي آلاف السنين وإلي جامعة الأقصر الوليدة.

كما أعلنت سفيرة كوبا عن رغبتها في التعاون مع جامعة الأقصر بعدد من الملفات علي رأسهم ملف التعليم والطب. وخلال اللقاء تم مناقشة عقد بروتوكول تعاون بين مجموعة من الجامعات بدولة كوبا وجامعة الأقصر ، كما تم عرض فيلم وثائقي عن جامعة الأقصر تناول التخصصات المختلفة بكليات جامعة الأقصر .

واوضحت السفيرة خلال اللقاء الطريقة الكوبية في التعليم بجمهورية كوبا ، واضافت أن كوبا متطورة في التعليم العالي وخاصة في مجال الطب ، وتوجد جامعات للطب لها فروع في كل إقليم بكوبا ، كما توجد جامعات أخري للزراعة والفنون الجميلة . وفي السياق نفسه ناقش رئيس الجامعة إمكانية وجود منح دراسية لطلاب قسم اللغة الأسبانية بكلية الألسن، سواء لطلاب البكالوريوس أو الدراسات العليا ، ومن جانب أخر ناقش الدكتور محجوب إمكانية التعاون في صناعة السكر، كما تناول اللقاء التعاون مع الجامعة في تنفيذ الطريقة الكوبية لمحو الأمية من خلال برنامج (أنا أستطيع).

وفي نهاية اللقاء أعربت السفيرة عن مدي امتنانها بحفاوة الاستقبال وعن مدي إعجابها بمدينة الأقصر ، كما أعربت عن مدي سعادتها بهذه الزيارة التي تعد الزيارة الأولي لها لجامعة الأقصر، ومن جانبه اهدي رئيس الجامعة درع الجامعة لسفيرة كوبا وهدية تذكارية خزفية تحمل صورة للملكة "نفرتيتي"، كما اهدت السفيرة لرئيس الجامعة لوحة زجاجية لفنان كوبي من أشهر فناني كوبا كهدية تذكارية.



رئيس جامعة الأقصر يستقبل سفيرة كوبا (1)