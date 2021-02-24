رئيس جامعة الأقصر يبحث تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وحضور أعضاء مجلس إدارة المركز.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمركز، أبرزها مناقشة تعديل اللائحة الخاصة بالمركز، وتشكيل لجنة من مجلس الإدارة لمراجعة بنود اللائحة، كما وافق المجلس على إضافة عميد كلية الطب وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بصفتهم إلى تشكيل مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .

وكان مجلس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، قد عقد جلسته رقم ( 22)، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وحضور أعضاء المجلس، بمقر الجامعة، حيث ناقش رئيس الجامعة فى مستهل الجلسة إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021، بدايةً من 27 فبراير الجارى طبقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.

وأشار الدكتور محجوب رئيس الجامعة، إلى أنه من المقرر أن يتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 27 فبراير 2021 على أن يشهد بدايتها إجراء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب.

وقال رئيس الجامعة، خلال الجلسة، إنه تم فتح أبواب المدن الجامعية لعودة المغتربين المقيدين بها يوم الثلاثاء الماضى 23 فبراير، وذلك قبل استئناف الدراسة، مشيراً إلى استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين الذى يجمع بين الحضور الفعلى والإلكترونى عبر المنصات الإلكترونية للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وسوف تعلن جداول محاضرات الفصل الدراسى الثانى الأسبوع القادم.

كما وافق مجلس الجامعة على إنشاء مركز التصميم والطباعة والنشر الرقمى بكلية الفنون الجميلة (وحدة ذات طابع خاص)، وكذلك إنشاء مركز سباكة البرونز بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة (وحدة ذات طابع خاص).







