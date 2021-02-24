رئيس جامعة أسوان يتابع آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة ستعمل علي مراعاة معايير العدالة والرأفة تيسيرا على الطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، نظرا للظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد فى ظل أزمة كورونا العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مجلس جامعة أسوان اليوم برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة و مستشاري رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وشدد رئيس الجامعة علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال أداء الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، والتى من المقرر لها ان تبدأ اعتبارا من السبت القادم 27 فبراير، وذلك طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

وطالب رئيس الجامعة بضرورة العمل علي تنفيذ خطة جامعة أسوان لضمان حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجات الحرارة للطلاب، ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان.

واستعرض مجلس الجامعة أهم المشروعات الإنشائية التي تسير علي قدم وساق داخل الحرم الجامعي بصحاري والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وكذلك كافة المنشآت الطبية بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بمقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة والتي جاري تنفيذها والتى ستمثل نقله نوعية للمنظومة الطبية والصحية بجنوب الصعيد، ومنها ما تم افتتاحه من بينها وحدة الرعاية المركزية والتي تضم 10 أسرة لخدمة المرضي بأسوان، وإضافة 300 سرير جديد للمستشفي الجامعي، بعد إضافة العديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة، والتى تتكون من 5 طوابق. بطاقة 150 سرير موزعه على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

وكشف رئيس الجامعة الدكتور احمد غلاب، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ، التي تتكون من مستشفى الاستقبال والطوارئ والتى تضم 4 طوابق، كما ستضم 150 سرير آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل.

وتابع أنه جارى أيضا تجهيزات المطعم المركزي وغرف التعقيم والمغاسل المركزية وسكن الأطباء بمبني العيادات الخارجية، وتطوير أقسام العظام والباطنة والمسالك البولية بالمستشفى الجامعى بأسوان.

وفى ختام أعمال المجلس تم الموافقة على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم في وظائف مدرس وأستاذ مساعد ومنح درجات علمية.