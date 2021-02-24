رئيس الطب الوقائى يوضح موقف الحوامل من الحصول على لقاح كورونا

إبراهيم سعيد

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، إنه جرى الإعلان عن استقبال طلبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا من الأحد المقبل.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن الذين أصيبوا بالفيروس لن يحصلوا على اللقاح من تلك الجرعة، وأن السيدات الحوامل لن يحصلن على اللقاح حاليا.

ولفت إلى أن الوزارة لديها بينات بالمواطنين من خلال الحملة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي 100 مليون صحة، مشيرا إلى أنه سيجرى الكشف على المواطنين قبل حصولهم على جرعات فيروس كورونا.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الطب الوقائي، قرب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، وإطلاق الموقع الإلكتروني للمواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.



وأضاف محمد عبد الفتاح، فى تصريحات تليفزيونية، أن الناس تخاف من كل شيء جديد، ولكن جميع دول العالم تتلقى لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر اختياري وليس إجباريا على الأطقم الطبية.



وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاحات، منها 40 مليون جرعة من لقاح أسترزنيكا، وبصدد استلام 8.6 مليون جرعة خلال الشهر الجاري.