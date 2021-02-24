رئيس البنك الزراعى يعطي دفعة قوية لدعم المشروعات الزراعية بكفر الشيخ والدقهلية

كتب أحمد يعقوب

أعرب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن تطلعه لتمويل عدد من المشروعات التنموية في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية في إطار الدور الوطني الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لدعم وتمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في كافة المحافظات مؤكداً أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية من المحافظات التي يعول عليها كثيرا في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي والحيواني والداجني والسمكي والصناعات المرتبطة بها، وأشار إلى ان الأولوية في المشروعات التي سيتم البدء في تمويلها في المحافظتين هي المشروعات تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات في قطاع الزراعي بالإضافة إلى تحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها وتؤدي لتوفير فرص عمل للشباب فضلاً عن دعم صغار الفلاحين والمنتجين في القطاع الزراعي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وتنمية قرى الريف المصري، وفي إطار رؤية ودعم معالي محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر لتعزيز دور البنك في تحقيق الشمول المالي ودعم القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به تحقيقا للتنمية المستدامة.

وأشاد علاء فاروق بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع السيد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي مع البنك الزراعي المصري فيما يتعلق بمجالات العمل المشتركة بين الوزارة والبنك مثمنا دور السيد الوزير في إطلاق خطط التطويرالتي يشهدها البنك حاليا وحرصه على ان يؤدي البنك الدور المنوط به لتعزيز قدرات القطاع الزراعي بما يدعم الإقتصاد الوطني .

وأكد أن البنك الزراعي المصري سيعمل على تمويل مشروعات الاستزراع والتصنيع السمكي واعادة تدوير مخلفات قش الأرز والإنتاج الداجني والحيواني والتحول لنظم الري الحديث والمكينة الزراعية ومراكز تجميع الألبان والبيوجاز بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية.

وشدد على حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتمويل صغار المزارعين والمربين كهدف أساسي للبنك الزراعي المصري ليبقى دائما هو البنك الأكثر قدرة وحرصا على على تقديم خدماته التمويلية ووضع كافة إمكانياته في خدمة المزارع المصري و التنمية الريفية كاشفا عن قيام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل للمرة الثانية بنسب تتراوح بين 20 و50 % خلال عام واحد لمساعدة صغار الفلاحين على تحمل تكاليف الانتاج .

وجاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية على خلال الأسبوع الجاري وإلتقى خلالها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظتين بالإضافة إلى عدد من المستثمرين وكبار المنتجين والمزراعين وعملاء البنك الزراعي المصري بكفر الشيخ والدقهلية وذلك بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال والأستاذ محمد إيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم والأستاذ صالح الشامي الرئيس التنفيذي للإئتمان، بالإضافة إلى رؤساء المناطق والقطاعات ومديري فروع البنك بالمحافظتين.

وخلال الزيارة تتطرق علاء فاروق إلى دور الشركة الزراعية المصرية في دعم القطاع الزراعي مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على إعادة هيكلة الشركة بالكامل لتعزيز قدراتها على تحقيق الهدف من إنشاءها وهو تقديم خدماتها التمويلية واللوجيستية لصغار المزراعين وعلى رأسها توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية، وشدد على أن الشركة الزراعية المصرية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع ومساعدته على تحمل تكاليف الإنتاج بما يحقق سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والانتاج الحيواني والسمكي والداجني علاوة على دورها التنموي من خلال الدخول في شراكات مع كبار المستثمرين لتحفيز الإستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني.

وخلال لقاءهما أعرب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عن ثقته في الدور الرائد للبنك الزراعي في دعم المشروعات التنموية للدولة خاصة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومشروع البيوجاز بالإضافة إلى دعم الفلاح والمرأة الريفية، وأستعرض مقومات الإستثمار في محافظة كفر الشيخ والمشروعات التنموية التي تحتاج للتمويل بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الدخل لمواطني المحافظة مثل مشروعات الاستزراع والتصنيع السمكي واعادة تدوير وتصنيع مخلفات قش الأرز والإنتاج الداجني والحيواني والتحول لنظم الري الحديث والمكينة الزراعية وتحسين سلالات الماشية وغيرها من المشروعات التنموية التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخل للمرأة الريفية والمرأة المعيلية في نطاق مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه أكد فاروق استعداد البنك الزراعي المصري للمساهمة في تأسيس المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى بما يحفز إلإسراع في تنفيذها بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ خاصة فيما يتعلق بمشروع التصنيع السمكي والتجارب الحديثة في الإستزراع السمكي مشيرا إلى أن البنك الزراعي المصري له تجربة رائدة في تمويل مشروع البيوجاز في أحدى قرى المحافظة بتمويل حوالي ألف فلاح لتحويل حظائر الماشية في منازلهم إلى وحدات لانتاج البيوجاز واستخدامه كمصدر للطاقة.

وأشار إلى أن أنه سيتم التوسع في تطبيق برنامج باب رزق للتمويل متناهي الصغر في قرى ومراكز كفر الشيخ لتمويل مشروعات مشروعات الشباب والحرفيين وصغار المزراعين والمراة الريفية والمعيلة من خلال قروض بفائدة بسيطة لمبالغ تترواح بين ألفين وعشرةالاف جنيه تستهدف مشروعات متناهية الصغر مثل تربية الدواجن والأغنام والحرف اليدوية وغيرها

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري بالإتفاق مع المحافظة سيعمل على تمويل مشروعات 100 شاب كتجربة لمشروعات نموذجية في الأنتاج الداجني والسمكي تمهيدا لتعميمها بين شباب المحافظة .

وخلال لقائه والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أكد الأستاذ علاء فاروق أن البنك الزراعي المصري يمتلك 102 فرعا في نطاق المحافظة التي تعتبر من المحافظات الزراعية الهامة والأكبر في الانتاج الحيواني والداجني مشيرا إلى أن نحو 2050 مزارعا وعميل استفادوا من مبادرة تسوية ديون المتعثرين بمحافظة الدقهلية والتي أطلقها البنك مؤخرا بهدف تحفيزهم للعودة للإنتاج مرة اخرى من بين 328 ألف عميل إستفادوا من المبادرة على مستوى الجمهورية.

وأشار الاستاذ علاء فاروق إلى أستعداد البنك الزراعي المصري لدعم وتمويل عدد من المشروعات التنموية في نطاق المحافظة ومن بينها مشروعات إعادة تدوير قش الأرز مبديا إستعداد البنك من خلال الشركة الزراعية للتعاون في هذا المجال والتعاون في مشروعات التصنيع الزراعي خاصة مصانع العصائروالمربات والمركزات من خلال عقود للزراعات التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع وتأمين إحتياجات المصنع من الفواكه والحاصلات الزراعية بأسعار تنافسية.

وأضاف أن البنك سيتعاون مع المحافظة في تمويل عدد من المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخل للمواطن في مدن وقرى المحافظة من بينها تمويل لإقامة منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية وأحلال السيارات النصف نقل المخصصة للركاب ببعض قرى المحافظة وإحلال التوكوك لسيارات ميكروباص لتوفير وسيلة نقل آمنة وحضارية للمواطنين بالإضافة إلى تمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث ومراكز تجميع الالبان والمشروع القومي للبتلو.

وخلال لقائه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية وكفر الشيخ استمع علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لأراء ومطالب السادة النواب والتي تطرقت لمبادرات الدولة لدعم القطاع الزراعي ودور البنك الزراعي المصري في تنفيذها بما يعود بالنفع على صغار المزارعين والمربين، كما اشادوا بمبادرة تسوية ديون المتعثرين التي اطلقها البنك مؤخرا والتي يستفيد منها 328 الف عميل متعثر بقيمة 6.3 مليار جنيه وطالبوا البنك بتكثيف جهوده خلال الفترة القادمة كبنك وطني رائد في دعم الفلاح والقطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية.