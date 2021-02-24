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رئيس الأرجنتين يستأجر طائرة ميسى لإجراء زيارة إلى المكسيك

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:20 ص
رئيس الأرجنتين يستأجر طائرة ميسى لإجراء زيارة إلى المكسيك الرئيس الأرجنتينى ألبيرتو فرنانديز
كتب محمد جمال

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الرئيس الأرجنتينى ألبيرتو فرنانديز استأجر طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني، في زيارة له إلى المكسيك، وحسب الصحيفة الإسبانية فقد كلف استئجار مصالح الرئاسة الأرجنتينية لطائرة ميسى الخاصة التي تلبي متطلبات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، فى زيارة إلى المكسيك دامت أربعة أيام مبلغ 160 ألف دولار، بحسب " روسيا اليوم".

واشترى ميسي هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 بـ15 مليون دولار، وحسب صحيفة "دوبلى أماريلا" الأرجنتينية، فإن طائرة ميسي الخاصة من نوع "غولف ستريمV" صنعت في عام 2004، إلا أن ميسى أضاف إليها العديد من الكماليات، وتحتوى من الداخل على 16 مقعدا و8 أسرة للنوم وحمامين ومطبخين.

وأشارت الصحيفة أنه تنفيذا لطلب من ميسي تم كتابة رقم 10 في مؤخرة الطائرة إضافة لاسمه على الهيكل الخارجي، وعلى سلم الطائرة طبع اسم ليو إضافة لاسم زوجته أنتونيلا وأسماء أبنائه الثلاثة تياغو وسيرو وماتيو.


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