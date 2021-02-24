اليوم السابع
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ديلر السم الأبيض يكشف كواليس سقوطه في قبضة الشرطة بالجيزة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:00 ص
ديلر السم الأبيض يكشف كواليس سقوطه في قبضة الشرطة بالجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم القبض عليه في الجيزة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، طمعا في تحقيق ثروة طائلة، وأشار أن الاتجار بالهيروين يحقق مكاسب مادية كبيرة رغم خطورة ترويجه.

أضاف المتهم أنه اعتاد تخزين المضبوطات بمسكنه، والتواصل مع عملائه هاتفيا، لتحديد أماكن مقابلتهم، وأرشد عن هوية عاطل مقيم بالجيزة، تحصل منه على المضبوطات، ليتولى توزيعها بين زبائنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل مقيم بالجيزة، في الاتجار بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ من حصيلة الاتجار.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث، بحيازته المخدر لترويجه بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


تجارة الهيروين

مخدر الهيروين

مكافحة المخدرات

امن الجيزة

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